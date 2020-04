C. Zanetti: “La Fiorentina ha voluto vendermi all’Inter. Ci sono rimasto male, ero tifoso”

Ho esordito con la Fiorentina, ho fatto 2 anni importanti in B, poi sono riuscito a stare stabilmente in A ed ho conquistato la Nazionale. Da bambino tifavo la Fiorentina e quando ho dovuto scegliere ho scelto Firenze molto volentieri. Dopo l’esordio la Fiorentina decise di vendermi all’Inter e per me fu uno shock. Mi è dispiaciuto perché avevo fatto 7 anni nel settore giovanile, però hanno voluto vendermi e sono andato a Milano. Avevo 19 anni, ci sono rimasto male. Credo sia molto difficile tornare a giocare perché è uno sport di contatto e calciatori sono a rischio. La stagione va conclusa così senza assegnare il titolo, ma solo i posti in Champions per poi riprendere il prossimo anno.