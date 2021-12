Brutta sconfitta casalinga per il Marsiglia di due ex viola

L'obiettivo dei viola e del Milan, Romain Faivre, giustizia in casa il Marsiglia di due ex viola: Lirola e Gerson

Amara sconfitta per il Marsiglia di due ex viola, Lirola e Gerson, in casa contro il Brest. Padroni di casa che passano in vantaggio proprio con l'ex centrocampista brasiliano della Fiorentina, ma poi vengono rimontanti. Prima dalla rete dal dischetto dell'obiettivo sia dei viola che del Milan RomainFaivre (SCHEDA GIOCATORE). Poi il colpo del ko arriva al 70' con il gol di Honorat, che regala tre punti al Brest. Questa sconfitta permette al PSG capolista di allungare la distanza in classifica sul Marsiglia a 13 punti.