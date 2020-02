Bressan: “Nedved poteva stemperare anzichè metterci il carico. Gasperini? L’ambiente infuocato sarà il campo”

L’ex viola, Mauro Bressan ha parlato così, intervistato da TMW, degli argomenti più scottanti in casa Fiorentina:

La Fiorentina ha giocato una buona gara a Torino, Iachini ha tirato fuori cose che prima non si vedevano, come voglia e impegno. Commisso? Credo che il presidente abbia voluto dire che la Juve è forte e non ha bisogno di aiuti. Ha cercato di difendere la squadra e la città pur sapendo che sul campo la Juventus poteva vincere. Nedved invece per il ruolo che riveste poteva stemperare la tensione anzichè metterci il carico come ha fatto nel post-partita. Gasperini? Da parte dell’allenatore sono partiti segnali di distensione. Spero di sbagliarmi, ma forse un po’ di maretta ci sarà lo stesso. L’ambiente infuocato in ogni caso sarà sicuramente il campo con due squadre pronte a darsi battaglia fino alla fine