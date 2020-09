Per Borja Valero il Verona fa sul serio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’idea di Juric è quella di fare dell’ex viola il trequartista in appoggio alla punta centrale. Le distanze restano da limare, ma in casa rossoblu sono possibilisti sull’arrivo dello spagnolo per cui si stanno limando le distanze sull’ingaggio. Per la Rosea rimane sullo sfondo anche la Fiorentina, mentre su Tuttosport ritroviamo l’interesse del Genoa.