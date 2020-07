Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha celebrato Borja Valero al termine della vittoria convincente contro il Brescia:

Oggi (ieri ndr) voglio fare un nome, anche se non ne faccio mai: Borja Valero merita un plauso, si è sempre fatto trovare pronto con grande professionalità in tutte le emergenze, nonostante all’inizio non l’abbia mai utilizzato. Ha fatto una partita eccezionale.