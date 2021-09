Borja Valero: “Al Lebowski per aiutare. La tattica italiana non c’è in Europa”

Il Sindaco spiega agli spagnoli la scelta del Lebowski

"Sono venuto al Lebowski per aiutare. Avevo già deciso di ritirarmi, ma mi hanno convinto ad accettare. Hanno una grande storia sociale alle spalle nel loro quartiere. E voglio che continuino a crescere, cosa che con la mia visibilità possono fare. Il calcio italiano? E' diverso, si tiene di più la palla e con quella ci si avvicina alla porta. In allenamento si continua ad avere quella tattica di ferro che le altre squadre in Europa non hanno".