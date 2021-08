Borja Valero al Lebowski, l’annuncio della società è emozionante

"Borja al Lebowski è come se..."

Redazione VN

Questo il bellissimo ed emozionante annuncio della società grigionera che affidandosi ai social commenta l'arrivo dell'ex centrocampista viola Borja Valero. Un trasferimento che ha dell'incredibile:

Ci saranno migliaia di persone che diranno qualsiasi cosa su Borja Valero al Lebowski.

Ci saranno entusiasmo, complimenti, critiche, frecciatine, "quanto vu gli date", "ora dovete vincere" eccetera.

E va bene, fa parte del gioco.

Questa faccenda ha senso solo se interpretata nei modi giusti, in primis da noi soci e socie, tifose e tifosi, e ultras.

Borja al Lebowski è come se un giorno dovessimo costruire il nostro stadio e qualche genio di architettura di livello internazionale facesse il progetto, che venisse poi reso materiale dai migliori carpentieri e operai in circolazione.

È come Buffa che ci racconta.

È come se dovessimo scrivere di noi e venisse a darci una mano Irvine Welsh.

È come se dovessimo girare un documentario su di noi e venisse Elio Germano (o Niccolò Falsetti).

È come quando ci siamo gemellati con grandi tifoserie, che ci hanno aiutato a sviluppare il nostro stile di tifo.

È come quando abbiamo fatto la sagra ed è venuto Vannone a dirigere l'orchestra.

Non ci servono marchette acchiappalike, né ci servono merci di scambio per trovare nuovi soci e nuove socie.

Ci servono spiriti affini, con la voglia di mettersi in gioco.

Ci servono fuoriclasse che mettano a disposizione le capacità eccellenti di cui dispongono, in ogni ambito, per aiutarci a far meglio quello che già facciamo.

Ci servono messaggi prorompenti da spedire ai grandi padroni del calcio, e alla massa di appassionati e addetti ai lavori che dal basso, nel fango e nel silenzio, tentano ogni giorno di dare materia ai propri sogni. A chi sente nel profondo le ingiustizie e vuole ribaltare il tavolo.

Borja è un ragazzo straordinario, come lo sono molti e molte di noi che già militano da anni nel nostro movimento. L'unica differenza è che è un fottuto fenomeno col pallone fra i piedi ed è un gigantesco megafono per diffondere le nostre idee rivoluzionarie sul calcio, per il semplice fatto che sono anche le sue, e se così non fosse non saremmo qui a parlarne.

Perché certe cose non si comprano, e a volte gli spiriti affini si incontrano.

Perché alcune cose, sul calcio e non solo, non sono riformabili, vanno proprio spazzate via e ricostruite, con l'esperienza e la minuziosità, con l'esigenza di eccellere in ogni campo. Mossi dalla forza dinamitarda della passione. Quella che ti fa pensare che forse uno come Borja Valero possa davvero decidere di unirsi a noi e fare un pezzo di strada insieme.

Stiamo alzando l'asticella, non si era capito?

I sogni migliori si fanno da svegli. È tempo di muoversi e giocarsi tutto.

Noi ci siamo.