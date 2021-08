Borja pezzo pregiato del mercato. C’è anche il Montevarchi neopromosso in C

Quale sarà, se ce ne sarà una, la prossima squadra non professionistica di Borja Valero?

Come si legge sull'edizione online de La Nazione, Borja Valero ha appeso gli scarpini al chiodo, ma il mercato attorno a lui è più acceso che mai: dopo le voci in merito ad un possibile approdo al CS Lebowski, da Montevarchi assicurano che lo spagnolo stia pensando anche di unirsi alla causa dell'Aquila, società da poco promossa in Serie C che da tempo ha varato un progetto giovane, ma disposta a fare delle rarissime eccezioni per casi del genere. Un esempio? Riganò nel 2011. Inoltre, il sindaco viola è legato da un rapporto di amicizia al tecnico Roberto Malotti. Magari Borja farà proprio l'allenatore? Per adesso sono solo voci, ma il futuro dell'ex Fiorentina è ancora tutto da scrivere.