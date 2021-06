Bojinov svela: “Avevo consigliato Vlaho e Milenkovic alla Juve. La mia speranza…”

"Per quanto mi riguarda, prima che andassero alla Fiorentina avevo già consigliato alla Juve di acquistarli."

L’ex attaccante della Fiorentina Valeri Bojinov ha concesso una lunga intervista al portale bianconero Tuttojuve.com. Nel corso di questa, il bulgaro ha avuto modo di parlare approfonditamente di due giocatori viola che negli ultimi giorni rimbalzano costantemente in orbita juventina, Vlahovic e Milenkovic. Bojinov parla così: “ Se la Juve dovesse acquistare questi due ragazzi, non farà altro che continuare a vincere. Sono diventati uomini, maturi, di esperienza che già conoscono il campionato italiano, per me sono pronti per fare il grande salto".

Sempre l’attaccante svela: "Per quanto mi riguarda, prima che andassero alla Fiorentina avevo già consigliato alla Juve di acquistarli. La mia speranza è che possano arrivare entrambi a Torino". Sul difensore parla così: “Milenkovic è intelligente. Il suo non è uno stile aggressivo, è elegante e sempre sul pezzo. Tatticamente è migliorato tantissimo perché può giocare a due o a tre, già ai tempi del Partizan mi piaceva molto e sono contento della carriera che sta avendo. La Juve è una scuola per i difensori, per me può diventare come Bonucci e Chiellini". Mentre su Vlahovic non ha dubbi sul fatto che possa condividere l’attacco con due fuoriclasse come Ronaldo e Dybala: “Dusan è un giocatore capace di far gol, pressa tanto e gioca per la squadra. E' micidiale in area di rigore, lo abbiamo visto quest'anno. Vorrei sottolineare il fatto che segnare 20 o più gol nella Fiorentina, in una squadra dove non ci sono Ronaldo e Dybala, assume ancora più rilevanza. Immaginiamolo nella Juve e con tutti quei campioni, così potrebbe diventare ancora più forte"