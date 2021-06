Boateng, operazione nostalgia. L’ex viola torna nel suo primo club

Kevin-Prince Boateng torna all'Herta Berlino, dove è iniziata la sua carriera nel calcio professionistico

Dopo un lungo giro per l'Europa, l'Hertha Berlino riaccoglie l'ex viola Kevin-Prince Boateng. Il club della capitale tedesca ha infatti annunciato il ritorno del centrocampista offensivo, nell’ultima stagione al Monza in Serie B, che ha già vestito la maglia biancoblu a inizio carriera debuttando nel 2006 in Bundesliga prima di un lungo peregrinare che lo ha portato a vestire anche le maglie di Genoa, Milan, Sassuolo e Fiorentina in Italia; Portsmouth, Tottenham, Eintracht, Las Palmas, Barcellona e Besiktas all'estero. Per il ghanese contratto di un anno con la squadra appena retrocessa nella Serie B teutonica.