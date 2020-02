Boateng al Barcellona, l’ex vicepresidente spiega: “Non c’erano soldi”

Lunga intervista al Mundo Deportivo per Jordi Mestre, ex vicepresidente del Barcellona. Fra i tanti temi toccati anche uno di mercato, legato all’Italia e all’arrivo in prestito nel gennaio 2019 di Kevin-Prince Boateng dal Sassuolo. Queste le sue parole sull’ex viola oggi al Besiktas:

La sua operazione, così come quella di Murillo, sono state molto criticate, ma il messaggio della giunta direttiva del club è sempre stato il solito: ‘Non ci sono soldi’. Morata? Mi sarebbe piaciuto ma c’era il rischio di creare un conflitto all’interno dello spogliatoio.