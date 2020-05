L’ex centrocampista viola Manuele Blasi ha parlato del suo addio alla Juventus a Tuttojuve.com:

Non sono rimasto in Serie B perché mi ero accorto, poco prima che ci fu la sentenza relativa a ‘Calciopoli’, di non esser più nei piani tecnici dell’allenatore per la stagione seguente. Così ho iniziato a guardarmi intorno ed ho accettato la proposta di andare in prestito alla Fiorentina.