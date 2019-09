Biraghi: “Mio obiettivo era tornare all’Inter, sempre lavorato per questo”

Esordio vincente con l’Inter per l’ex viola Cristiano Biraghi, autore dell’assist per l’altro ex viola D’Ambrosio, autore del gol vittoria contro la Lazio. Dopo la partita il terzino sinistro ha parlato a Inter Tv:

Il mio obiettivo era sempre quello di tornare qui: lavoravo soprattutto per quello. Ora sono tornato: ogni giorno provo a dare il massimo, per l’Inter e per la squadra. Nuovo esordio con l’Inter? Sicuramente è una grande emozione. Questo è lo stadio dove venivo a fare il raccattapalle da bambino, dove venivo a tifare l’Inter da ragazzino. Per me è un orgoglio tornare qui. Sono molto contento per la vittoria della squadra: questo è l’importante, poi la soddisfazione individuale viene dopo.