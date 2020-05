Bertoni: “Proposi Lautaro alla Fiorentina, adesso ai viola suggerisco un altro argentino”

Durante il programma “Taca La Marca”, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Daniel Bertoni, ex calciatore di Fiorentina e Napoli, ecco le sue parole:

La ripresa del calcio è anche un problema politico, al momento la pandemia è l’avversità numero uno da affrontare. Ogni Federazione fa quello che vuole, in Argentina il campionato è fermo, non ci sono promozioni e retrocessioni, ciò sta causando tantissime polemiche. Consigli di mercato? Al Napoli consiglierei Lucas Alario, centravanti del Bayer Leverkusen, parliamo di un attaccante completo in grado di fare gol ma allo stesso tempo capace di giocare per la squadra. Lo stesso argentino potrebbe essere il tassello giusto per la Fiorentina in un tridente con Chiesa e Ribery. Lautaro al Barcellona? Lo avevo proposto alla Fiorentina quando costava ancora poco rispetto ai 30 milioni pagati dall’Inter. Oggi è un desiderio del Barcellona, un trasferimento in Catalogna sarebbe un salto di qualità vista la presenza di grandi giocatori ed in particolare di Messi. Il problema dell’Inter sarebbe quello di trovare un sostituto all’altezza, tenendo in considerazione la grande intesa che ha raggiunto con Lukaku. Le capacità di questo ragazzo di proteggere la palla e di giocare per la squadra mi hanno sempre colpito, ha ancora tanti margini di miglioramento, credo che sia al 70% del suo potenziale. Sarà il Batistuta o il Crespo del futuro. Pezzella a Napoli? Pezzella è un buon difensore ma non è Koulibaly, il senegalese è formidabile e possiede una velocità di recupero unica. Non so se l’argentino possa essere congeniale dal punto di visto tattico per il Napoli, visto che i viola giocano a tre dietro, se fossi nel presidente della Fiorentina comunque farei uno sforzo per trattenerlo. Castrovilli? Nutro per lui una profonda stima, è un calciatore che riesce a svolgere egregiamente sia la fase offensiva che difensiva, insieme a Chiesa rappresenta il presente ed il futuro della Fiorentina.