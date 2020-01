Beppe Rossi è pronto a tornare, dopo il no secco del Villareal spunta una nuova pretendente

Giuseppe Rossi non si arrende e dopo il rifiuto del Villareal con il quale si è allenato in prova per tre mesi, spunta una nuova pretendente spagnola che vorrebbe tesserrare l’attaccante classe 1987. Secondo quanto riporta Malaga Hoy, sarebbe proprio il Malaga a voler puntare sull’ex viola. Il Club spagnolo che attualmente milita in seconda divisione e si trova al sedicesimo posto è alla ricerca di un attaccante per migliorare la scarsa vena realizzativa della squadra ed ha trovato proprio in Rossi il profilo ideale a cui affidare le chiavi del proprio attacco.