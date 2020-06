Basanta, anche l’ex viola dice addio al calcio giocato a 36 anni

Josè Maria Basanta si ritira ufficialmente dal calcio giocato. Dopo Gonzalo Rodriguez anche un altro ex viola, classe 1984 come il connazionale, ha detto stop alla sua carriera. A darne la notizia lo stesso difensore centrale, che prima e dopo la parentesi in viola è stato una bandiera dei messicani del Monterrey, con il quale ha conquistato tre campionati e quattro Concacaf Champions League. Con la nazionale albiceleste è stato finalista della Coppa del Mondo 2014, mentre con la maglia della Fiorentina ha messo a segno 4 gol in 37 apparizioni. Il rimpianto? Quello di non aver potuto dare l’addio al calcio in mezzo ai suoi tifosi: anche in Messico l’epidemia di Covid-19 ha stoppato il campionato.