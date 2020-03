Baronio: “Scelsi la Fiorentina e altri club per giocare, ma a livello economico ci ho sempre rimesso”

L’ex viola Roberto Baronio ha parlato a ilposticipo.it della sua carriera:

Chiedevo di andare a giocare in prestito in altre squadre perché alla Lazio facevo fatica, nonostante questo però il cordone ombelicale è rimasto attaccato per 13-14 anni. Sono andato in squadre meno blasonate: il desiderio di giocare era più forte di tutto il resto, anche di stare seduto in panchina alla Lazio e guadagnare molto di più. Ho scelto di prendere di meno pur di giocare in squadre come Vicenza, Fiorentina, Chievo, Udinese e Brescia. Ho sempre preferito più giocare e divertirmi. Le squadre in cui andavo in prestito non potevano permettersi il mio contratto: loro contribuivano a pagarne una parte, la Lazio pensava all’altra. Tutte le volte in cui lasciavo Roma economicamente ci perdevo.