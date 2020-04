Balzaretti: “Taglio stipendi? Assolutamente sì. Togliere qualcosa oggi per salvare il sistema”

Federico Balzaretti, ex giocatore di Palermo, Fiorentina e Roma, oggi opinionista sportivo, è intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay per parlare del taglio degli stipendi dei calciatori che crea tanto dibattito nelle ultime settimane. Ecco le sue parole: “Il calcio è un ecosistema. Se per trovare un equilibrio in questa emergenza serve tagliare gli stipendi, assolutamente sì. Solo le persone lungimiranti e intelligenti capiscono di togliere qualcosa ora per averlo il più velocemente possibile in futuro o quando tornerà tutto alla normalità. Perché no? Soprattutto i giocatori possono ridursi ingaggio per aiutare l’intero sistema. La scelta della Juventus? E’ più giusto avere un accordo collettivo tra tutti i club e la Lega. Stimo Tommasi, spero possa trovare un equilibrio e un accordo”.