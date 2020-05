Avramov: “Chiesa e Dragowski devono rimanere” Su Prandelli e Sarri…

Durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television è intervenuto Vlada Avramov, ex portiere di Fiorentina e Cagliari; ecco quanto emerso sulla Fiorentina, cominciando dalla sua esperienza in viola: “In quella Champions eravamo anche primi nel girone, giocai solo una partita visto che il primo portiere era Frey. Erano anni molto belli, la squadra aveva 25 titolari, ma il segreto di quella compagine era Prandelli. Il mio rapporto con lui era perfetto, mi ha insegnato la pazienza. Mi ha chiamato a Dubai a fare il preparatore dei portieri, è un grande uomo oltre ad essere un eccezionale professionista”. Due sono i singoli di cui parla, il primo è Dragowski: “La Fiorentina deve trovare un punto di riferimento. Non va bene cambiare un portiere ogni anno, spero che lui possa rimanere a lungo a Firenze” mentre su Chiesa: “La Fiorentina è un top club e Chiesa deve rimanere. Spero che pensi a giocare in una squadra in cui può fare ancora tanta esperienza”.

Sarri e il campionato

Avramov ricorda la sua esperienza con Sarri al Pescara: “Sarri ci parlava di tanti schemi, si intuiva che conosceva tutto degli avversari. Sono rimasto scioccato dalla sua preparazione; nonostante non avessimo una grande squadra ci salvammo. Sarri come Prandelli è stato importante per la mia crescita, non è un caso che dopo quella esperienza mi sono trasferito a Firenze”. Infine si parla della ripresa del campionato “Sono d’accordo con la ripresa sia per le persone che trovano nel calcio una valvola di sfogo e sia per le società che hanno fatto tanti investimenti”.