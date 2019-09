Arrabbiato e deluso per il flop di Firenze: Bernardeschi, la riprova in Champions

Tuttosport in edicola oggi si sofferma su Federico Bernardeschi. Sabato scorso, contro la sua ex squadra ovvero la Fiorentina, ha disputato una prestazione deludente. Il quotidiano descrive il giocatore arrabbiato e deluso, anche per le panchine collezionate nelle prime due sfide di campionato. Stasera in Champions contro l’Atlatico Madrid, complice l’infortunio di Douglas Costa, toccherà a lui per provare a riscattarsi.