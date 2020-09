Colpo a sorpresa del Genoa. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossoblù ha infatti chiuso per l’acquisto di Giuseppe Caso dall’Arezzo. L’esterno offensivo classe ’98 ha militato per diversi anni nelle giovanili della Fiorentina. Un vero e proprio pallino del direttore sportivo Daniele Faggiano che in lui intravede un grande potenziale.

