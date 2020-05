Ancora Mihajlovic: “Jovetic fuoriclasse assoluto, il migliore che abbia allenato”

Oltre che del gol di Orsolini (LEGGI QUI) Sinisa Mihajlovic durante il nuovo appuntamento con Bfc Academy Webinar e si è sbilanciato sui calciatori avuti nel corso della sua carriera da allenatore. E in particolare su uno, Jovetic ai tempi della Fiorentina

Il giocatore che mi ha impressionato di più tra quelli che ho allenato? Vi faccio nome e cognome: Stevan Jovetic. Dico lui, perché non l’ho visto mai un giocatore così da allenatore. Era troppo forte, fisicamente e tecnicamente, nell’uno contro uno non esisteva, ti andava via sempre. Sfortunatamente si è fatto il crociato in un allenamento, ha avuto tanti problemi in carriera. Ora è sparito, non capisco perché. Ma il primo nome che mi viene in mente è Jovetic, a Firenze era un fuoriclasse.