Anche Matri attacca Chiellini: “Delle cose dello spogliatoio non parlo nemmeno coi miei amici”

Il libro di Giorgio Chiellini continua a far discutere e anche Alessandro Matri, compagno del difensore in Nazionale e alla Juventus ed ex viola come lui, ha detto la sua a proposito delle informazioni relative allo spogliatoio, che a suo parere sarebbero dovute rimanere all’interno dello stesso:

Alcuni estratti mi hanno sorpreso, però capisco che quando si scrive un libro si devono raccontare anche delle cose nuove. Non voglio però entrare troppo nel merito delle polemiche che ha generato. Personalmente io non parlo di cose relative allo spogliatoio, neanche quando me lo chiedono i miei amici.