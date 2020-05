Alberto Gilardino aveva appena 18 anni quando Gigi Simoni lo lanciò nella mischia. Ironia della sorte, gli regalò la gioia del debutto in Serie A contro quel Milan che, qualche anno più tardi, lo avrebbe trasformato nel “violino del diavolo” (iconica la sua esultanza dopo ogni goal). L’ex attaccante, attualmente alla guida della Pro Vercelli, ha dedicato un messaggio speciale al tecnico nel giorno della sua morte. Lo ha fatto con un toccante post sul proprio profilo Instagram:

Ricordo come se fosse ieri il 6 gennaio del 2000, a Piacenza contro il Milan quando mi facesti esordire in Serie A. Mister, sei stato come un secondo padre e non smetterò mai di ringraziarti per tutti i tuoi preziosi consigli.