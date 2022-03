Amoruso: “Contro la Juve miglior partita dell’anno. La squadra è in crescita”

"Rispetto alla classifica abbiamo fatto un passo indietro, ma dal punto di vista della crescita collettiva no."

Lorenzo Amoruso , ex calciatore viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per commentare le ultime prestazioni della squadra di Italiano . Ecco le sue parole:

"Non sono arrivati i risultati, ma la squadra sta crescendo. Rispetto alla classifica abbiamo fatto un passo indietro, ma dal punto della crescita collettiva no. Ci sono stati degli errori in difesa evitabili, ma nelle partite perse (Sassuolo e Juve, ndr) la squadra ha giocato a calcio. Bologna? Rispecchia l’allenatore, corre e lotta molto. La Fiorentina sa di essere una squadra superiore e lo deve dimostrare costantemente. Contro la Juve è stata la miglior partita dell’anno. Una prestazione da 10 e lode in cui tutti hanno fatto quello che dovevano fare. Auguriamoci che ciò venga ripetuto anche domenica contro il Bologna anche se gli stimoli saranno inferiori. Stadio? Io aspetto i mattoni (ride, ndr). Quanti progetti abbiamo visto?!"