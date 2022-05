Amoruso: “Concessi troppi errori. Venuti? Non adatto al gioco di Italiano”

L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, ha parlato dei tanti gol subiti per errori della Fiorentina e delle qualità di Venuti per l'idea di gioco che ha Italiano

Sui problemi legati ai gol: "Sapevo che perdere Vlahovic a gennaio sarebbe stato un problema. Per sostituirlo sono arrivati due giocatori che arrivavano dall'estero e un Piatek che non stava vivendo nemmeno un buon periodo. Fin dall'inizio è mancato l'apporto dei nostri esterni".

Poi sui troppi errori concessi: "Abbiamo concesso troppi gol in modo anomalo. Dei 47 gol subiti, 15 arrivano da nostri errori madornali . Va dato una regolata. Spero che Italiano glielo abbia fatto capire negli spogliatoi. Poi ovviamente è una squadra in evoluzione ed è giusto che pian piano vengano limate alcune situazioni".

Infine su come gestire alcune situazioni in vista della prossima stagione: "Contro Venuti non ho niente, ci mancherebbe. Ma le qualità di terzino che richiede il gioco di Italiano sono ben altre. È un buon giocatore, ma non ha le qualità adatte. Io continuerei a puntare su Odriozola ed eventualmente i soldi da spendere ci sarebbero".