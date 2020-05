Amauri, che incrocio: “Il gol al Milan? E pensare che dovevo andare da loro e non a Firenze”

L’ex attaccante viola Amauri ha parlato così a Sky Sport:

Prima di andare al Parma la prima volta sono stato ostaggio in albergo due settimane in Belgio. Mi portarono lì ma non pagarono l’alloggio, venne il mio procuratore Vittorio Grimaldi (che oggi non c’è più) e sistemò la cosa. Fiorentina? Feci gol al Milan, la squadra in cui sarei dovuto andare. A fine mercato arrivò la chiamata, era giusto andare a giocare piuttosto che stare fermo. Alla fine ho segnato a loro, mi fece l’assist Jovetic che è un grande giocatore. La Juve vinse a Palermo, superò i rossoneri e vinse lo scudetto. Quello è stato l’unico gol fatto con la maglia viola.