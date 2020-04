Intervistato da cagliarinews24.com, l’ex viola Enrico Albertosi ha parlato anche del passaggio dalla Fiorentina al Cagliari:

Come presi il trasferimento in Sardegna? Non la presi bene. Sapevo che la Fiorentina voleva darmi via, ma sapevo anche che dovevo andare all’Inter. Poi quando il presidente mi ha detto che ero stato ceduto al Cagliari ho risposto subito “no, io non vado”. Allora però non potevi rifiutarti. Le società erano proprietarie dei cartellini e tu dovevi andare dove ti mandavano oppure restare fuori rosa senza giocare. Poi quando sono arrivato a Cagliari mi sono subito reso conto che la Sardegna non era come veniva dipinta. Ho fatto immediatamente amicizia, io poi sono uno che dà confidenza un pochino a tutti. Il sardo è uno che se ti dà l’amicizia non te la toglie più per tutta la vita.

Il primo anno siamo arrivati secondi. Ci ha battuto la Fiorentina e mi sono girate le scatole perché hanno vinto il campionato proprio quando sono andato via, dopo che per tanti anni ci abbiamo provato senza riuscirci. Mi sono rifatto l’anno dopo vincendo a Cagliari. Lo scudetto vinto a Cagliari vale mille volte quello della Fiorentina e un milione di volte uno di Inter, Juve, Milan e le altre grandi squadre.