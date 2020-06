Albertosi: “La casa della Fiorentina è il Franchi, spero in un suo restyling”

Enrico “Ricky” Albertosi ha parlato a Tuttomercatoweb.com. Nel corso dell’intervista l’ex viola, ha affrontato l’attualità della società gigliata ed ha offerto la sua opinione anche sulla vicenda stadio, più che mai accesa nelle ultime settimane:

Lo questione stadio? Sono per il restyling del Franchi. La Fiorentina ha la fortuna di avere uno stadio facilmente raggiungibile e un terreno di gioco tra i migliori in assoluto. Non vedo la necessità di fare un altro stadio da un’altra parte. Mi auguro che la Fiorentina possa restare nella sua casa.

Il pari con il Brescia? Deludente, ma ha inciso lo stop del campionato. La Lazio comunque ha dimostrato di avere un’autonomia di mezz’ora, mentre i viola sono usciti fuori alla distanza. Hanno fatto meglio nella ripresa dopo un primo tempo anonimo. A Firenze se non vinci col Brescia le polemiche ci saranno sempre, però l’obiettivo della Fiorentina di quest’anno non può essere l’ Europa League. È una squadra da metà classifica.