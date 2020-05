Albertosi e il rigore in Coppa delle Coppe: “Sapevo che lo avrei parato”

Oggi, 59 anni fa, la Fiorentina vinceva la Coppa delle Coppe contro i Rangers a Ibrox. A La Gazzetta dello Sport l’ex portiere viola Enrico Albertosi ha ricordato il rigore parato a Caldow:

Quando l’arbitro ha assegnato il rigore ai Rangers uno dei nostri allenatori, il grande Beppe Chiappella, stava per entrare in campo per saltare addosso al direttore di gara. Gli sono andato incontro e gli ho detto: ‘Tranquillo mister, lo paro’. Sul dischetto è andato tale Caldow. Ho azzeccato la traiettoria e ho respinto il tiro.