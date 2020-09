Ahi Zaniolo, rottura del legamento crociato: adesso un altro lungo stop

Alla fine è arrivata la diagnosi più dura, la più temuta, per l’ex viola Nicolò Zaniolo. Rottura per il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: lo hanno stabilito gli esami svolti in mattinata a Villa Stuart dal centrocampista della Roma, dopo l’infortunio rimediato ieri in Nazionale contro l’Olanda. Tempi di recupero: altri sei mesi. Praticamente lo stesso infortunio dopo quello rimediato a gennaio contro la Juventus nell’altro ginocchio, il destro. Lo riporta Gazzetta.it.

