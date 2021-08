Agudelo torna allo Spezia. Con lui Destro, Nzola va al Genoa

L'ex Fiorentina Agudelo pronto a tornare nel golfo dei poeti, insieme a Destro, in un'operazione che vedrà il passaggio di Nzola al Genoa

M'Bala Nzola cambia squadra, ma non regione. Il franco-angolano, obiettivo in passato anche della Fiorentina, è diretto al Genoa. In un'ampia operazione di mercato che coinvolge anche l'ex viola Agudelo e Destro. La tratteggia dettagliatamente la Gazzetta dello Sport, che parla di trattativa ai dettagli. Il classe '98 colombiano ritroverà Thiago Motta e la maglia spezzina, mentre Destro e Nzola si scambieranno il posto al centro dell'attacco delle due compagini liguri. Il Grifone ha virato sull'attaccante classe '96, dopo che Felipe Caicedo, primo sulla lista, si era rivelato non convinto della destinazione.