Ag. Montolivo: “Addio definitivo. Scritta pagina triste del calcio”

Intervistato da TMW Radio, l’agente Giovanni Branchini ha parlato dell’addio al Milan dell’ex viola Riccardo Montolivo:

Una pagina triste del nostro calcio, per chi l’ha scritta, per chi l’ha subita e per chi ha fatto finta di non vedere. Il suo addio al calcio è definitivo. Quando uno non gioca da un anno e mezzo, ad una certa età, riprendere è difficile. Ricominciare non sarebbe stato intelligente perché non avrebbe reso secondo i suoi standard.