Ag. Dalbert: “Il Rennes ottima soluzione”

Rientrato dal prestito alla Fiorentina per Dalbert la permanenza all’Inter è durata giusto qualche settimana. Adesso il terzino brasiliano è tornato in Francia, paese dal quale i nerazzurri lo prelevarono tre anni fa, per sposare il progetto del Rennes. Sul trasferimento del giocatore si è espresso Emerson Figueredo, agente del brasiliano, sulle pagine di FcInterNews: “Ci sono stati tanti sondaggi, dall’Italia all’estero. Dalla Premier a top club di tornei prestigiosi. Alcune squadre non potevano però permettersi l’ingaggio dell’atleta. Altre, come il Saint-Etienne, dovevano prima snellire la rosa. La soluzione del Rennes accontenta tutti: ottimo progetto, prospettive rosee. Parliamo di un club che disputerà la Champions, con una proprietà solida” (TMW)