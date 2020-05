Addio alla Fiorentina, N. Berti racconta: “A casa mia vennero anche Galliani e Boniperti”

Quando Nicola Berti lasciò la Fiorentina per l’Inter interruppe un idillio col tifo viola. Tornato a Firenze da avversario, venne fischiato da tutto lo stadio. A Tuttosport Berti ha ricordato quanto squadre lo volessero nel momento in cui accettò la corte dell’Inter: “A maggio del 1988 nella mia casa di Salsomaggiore oltre a Beltrami per l’Inter sono venuti Boniperti, Galliani e il Napoli. L’offerta della Juventus era importante, ma sono contento di aver scelto la mia Inter”.