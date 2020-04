A tutto Morfeo: “Arrivò Edmundo a Firenze e non giocai più. Adriano? Lo portai al bar del mio paese”

Lunga ed interessante intervista realizzata da Cronachedispogliatoio.it con Domenico Morfeo, ex fantasista viola. Ve ne proponiamo un estratto in chiave Fiorentina:

“Fiorentina? Quando stavo facendo bene e stavo per andare in Nazionale, è arrivato Edmundo e non mi fecero più giocare. Doveva giocare lui, e io rimasi fuori non per demerito. Con Malesani feci bene seppur in un ruolo non mio, ma non mi divertivo. A Firenze c’era una buona squadra, ci sono stato in varie stagioni: andavo e venivo, ero una pedina di scambio per loro. Ci ho giocato a Firenze e Parma, era uno dei più completi: bravo tecnicamente, potente, fisico, colpo di testa. Lui abitava da solo a Firenze e dopo il ritiro ci diedero qualche giorno libero per Ferragosto. Lo portai al mio paese, dove frequentavo i bar per giocare a carte. Lui vide delle scene mai viste: quando si giocava, o si perdeva, c’erano delle persone che sbattevano i pugni sul tavolo, avevano reazione di tensione in quelle partite. A lui rimasero impresse. Alla prima partita ci mettemmo d’accordo: dopo un gol ci siamo seduti a terra e abbiamo finto di giocare a carte”.