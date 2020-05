Papa Waigo: “Dopo il gol alla Juve fui deluso. Quella volta che Mutu mi prese per un parcheggiatore…”

Papa Waigo è stato l’ex viola ospite di oggi in diretta sul profilo Instagram di Sebastien Frey:

“Il gol contro la Juventus mi ha fatto entrare nel cuore dei tifosi della Fiorentina, mi ha dato tanta forza. Non era facile imporsi perché davanti a me c’erano Santana, Semioli e Osvaldo, ma mi sono sempre piaciute le sfide, ho sempre risposto con gol e assist quando sono stato chiamato in causa. Contro la Juventus segnai, ma la partita dopo finii in tribuna, fu difficile accettarlo, anche per questo motivo andai in Inghilterra, Aneddoto? Un giorno arrivai al centro sportivo vestito di bianco e con la cravatta. Mutu si avvicinò, mi diede le chiavi della sua macchina e mi disse di parcheggiarla.

Vieri? Sembrava di avere un grande fratello vicino a me. Eravamo in panchina, lui mi disse: ‘So che non ci fanno giocare, ma quando entro faccio gol e faccio il tuo balletto’. Per me era un onore stare in panchina con lui. Lui entrò, fece gol e fece davvero il mio balletto. Io piangevo, non ce la facevo nemmeno a scaldarmi. Queste sono le emozioni del calcio, non parlo di soldi. L’ha fatto malissimo quel balletto, ma mi è rimasta sulla pelle questa cosa”.