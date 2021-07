Verso la finalissima: gli scozzesi tifano Italia. “Mancini, fai come Braveheart”

Il c.t. azzurro viene paragonato dal The National a William Wallace, mitico eroe scozzese portato sul grande schermo da Mel Gibson

Chi di voi non ha visto Braveheart - Cuore impavido, splendido film del 1995 con cui l'attore e regista americano Mel Gibson ha portato sul grande schermo le gesta dell'eroe scozzese William Wallace, capace di sfidare l'esercito britannico per regalare al suo popolo la libertà dall'egemonia della corona inglese. E proprio questa mattina il quotidiano scozzese The National riporta un Roberto Mancini in versione Braveheart, intitolando in prima pagina "Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza" (sotto il tweet di Eurosport). Di sicuro in Scozia domani sera tiferanno gli azzurri.