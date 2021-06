Italia, Mancini sugli esclusi: “È stata dura, ma saranno importanti in futuro”

Nel corso della conferenza stampa di oggi il CT della Nazionale Roberto Mancini ha parlato anche delle scelte che è stato costretto a fare per selezionare la rosa definitiva che prenderà parte ad Euro 2020; tra gli esclusi, come è noto, anche i...

Nel corso della conferenza stampa di oggi il CT della Nazionale Roberto Mancini ha parlato anche delle scelte che è stato costretto a fare per selezionare la rosa definitiva che prenderà parte ad Euro 2020; tra gli esclusi, come è noto, anche i viola Biraghi e Castrovilli. "Lasciare fuori Pessina è stata una scelta dolorosa", ha detto Mancini, "ma non solo la sua esclusione è stata dura, non è stato semplice per nessuno. Quello che ci siamo detti io e Kean deve restare tra noi: ci sono rimasti male tutti, sono ragazzi che avrebbero meritato d’esser qua e saranno chiamati in futuro. Saranno giocatori importanti per la Nazionale".