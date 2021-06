Castrovilli all’Europeo, Pellegrini out. Adesso dipende tutto da l’UEFA

Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda

Come confermato dalla stessa stessa FIGC, la federazione italiana ha richiesto alla UEFA di sostituire il centrocampista Lorenzo Pellegrini a causa di problema muscolare al flessore accusato sul finale dell’allenamento di ieri. Il sostituto sarà Gaetano Castrovilli. Non confortanti gli esami strumentali che hanno obbligato Mancini a compiere questa scelta. In attesa della risposta ufficiale degli organi europei, il gigliato si aggregherà presto al gruppo a Roma.