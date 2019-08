Del resto si sapeva: la Fiorentina è, e lo sarà ancora per un bel po’, un vero e proprio cantiere aperto, tra novità assolute a livello dirigenziale ed una squadra da rivitalizzare dopo le delusioni recenti. Gli arrivi di Kevin Prince Boateng e Pol Lirola, in tal senso, aiutano e non poco, ma ovviamente ad oggi mancano alcuni tasselli fondamentali, specialmente a centrocampo. Intanto Vincenzo Montella, come già fatto prima a Moena e poi negli States, lavora al meglio con il materiale umano che ha a disposizione, provando, ed è questa la novità di questi giorni, anche importanti soluzioni alternative al suo 4-3-3. L’Aeroplanino, infatti, durante gli allenamenti a Montecatini ha rispolverato la difesa a tre, non fermandosi qui in quanto ad esperimenti, visto che l’acquisto di Boateng gli permette di usufruire anche del trequartista. Un 3-4-1-2 ipotetico dove non solo il ghanese, ma anche tanti altri in rosa possono dare il meglio. Sicuramente i due esterni Lirola e Cristiano Biraghi, che amano spingersi in avanti e che quindi con una difesa a tre sarebbero più protetti, ma anche uno dei giovani che più ha convinto, ossia Luca Ranieri, si trova alla grande con un assetto difensivo di quel tipo, così come lo stesso Nikola Milenkovic, ad esempio. E che dire di Federico Chiesa, il quale ha dimostrato in alcune partite giocate nei primi mesi del 2019 (accanto all’ormai ex Muriel) di poter giocare eccome da autentica seconda punta, abbandonando la corsia esterna. Detto comunque che per Montella il modulo di partenza sarà il 4-3-3, molto dipenderà da chi arriverà in mezzo al campo. Solo allora il mister gigliato potrà iniziare a definire davvero l’identità della sua nuova Fiorentina.