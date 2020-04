Weiss (ApT Val di Fassa) a VN: “Ultimo anno di contratto con la Fiorentina. Ecco quando dovrebbe svolgersi il ritiro a Moena”

La Serie A prova a ripartire. Alcune partite potrebbero essere disputate in estate. Se così fosse, il ritiro della Fiorentina a Moena subirebbe delle modifiche. Abbiamo intervistato Andrea Weiss, direttore dell’ApT Val di Fassa.

Abbiamo un contratto con la Fiorentina anche per il ritiro dell’estate 2020. Siamo in contatto col team manager Alberto Marangon, ma purtroppo è ancora tutto in stand-by perché il programma calcistico non è definito. Per quanto riguardi eventi come il Viola Village e la presentazione della squadra in piazza, non ci siamo ancora organizzati perché manca un protocollo. Se le misure restrittive saranno mantenute, dovremo capire come svolgere il lavoro di preparazione per tali eventi e come accogliere eventualmente i tifosi. E’ tutto complicato, manca un quadro di riferimento preciso. In Germania gli allenamenti sono ricominciati, ma lì non c’è stata una devastazione sociale come in Italia.