VN – Vlahovic vuole giocare, per Iachini è una riserva. Tra rinnovo, prestito e offerte: gli scenari

Continua l’intrigo Vlahovic. Per la società viola è incedibile, anche se Iachini lo considera riserva dietro Kouamè. Il giocatore scalpita e chiede chiarezza sul suo ruolo e sul progetto. Gli agenti nei prossimi giorni porteranno un’offerta ufficiale del Lipsia (25 milioni). Ad oggi la Fiorentina è orientata a tenerlo (c’è rinnovo però ancora da chiudere). Se arriva un’altra punta (Piatek è sempre in prima fila) il serbo può andare via in prestito: in tal caso ci sono Parma in pole sulle altre (Bologna, Genoa, Verona, Samp, Spezia, Crotone, Udinese, Cagliari) che l’hanno sondato. Uno tra lui e Cutrone ad oggi è di troppo con l’ingaggio di un altro attaccante.

