VN – Vlahovic-Fiorentina, situazione fluida: gli aggiornamenti

Rinnovo complicato per Vlahovic, ma per il momento nessun accordo con altri club

Il mondo Fiorentina si è svegliato con la forte notizia secondo la quale il club gigliato e l'Atletico Madrid avrebbero trovato un accordo per Dusan Vlahovic. Secondo quanto raccolto da ViolaNews.com, la situazione resta fluida e al momento non risulta esserci un accordo tra le due società. Come vi abbiamo già raccontato nelle scorse settimane il rinnovo del centravanti della Fiorentina non è mai stato scontato e non a caso non si è arrivati ancora ad un accordo definitivo, ma non sembra esserci un accordo definitivo tra Vlahovic e altri club al momento. Il centravanti piace molto anche al Tottenham, che nei giorni scorsi ha presentato un'offerta ai gigliati.