VN – Serie A, ieri meeting fra i club: avanza l’ipotesi di non terminare la stagione. Il punto

Il calcio italiano naviga ancora a vista, senza una vera e propria decisione sul futuro, con i club che continuano a confrontarsi per provare a trovare un punto d’accordo. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, proprio in una riunione svoltosi ieri, le società riunite avrebbero fatto una prova di voto a larga maggioranza di non finire la stagione, non assegnando il titolo. La decisione sarebbe quindi di promuovere in Champions League le prime quattro, ovvero Juventus, Lazio, Inter e Atalanta, con Roma e Napoli in Europa League. Per quanto riguarda la retrocessione, sarebbero solo due le squadre ad andare nella sera cadetta, Spal e Brescia, con Benevento e Crotone in Serie A per la prossima stagione. Pur essendo ancora tutto da decidere, i club non possono prendere una decisione da soli. La formula che, al momento, convince la maggioranza però è questa ma è tutto da decidere poiché va in antitesi con le parole di Gravina, presidente Figc, di ieri, che voleva assegnare lo scudetto ad ogni costo…