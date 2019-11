VN – Pradè spinge forte per Scamacca, può diventare viola a gennaio. Il valore del cartellino…

La Fiorentina ha intrapreso un nuovo percorso, con i giovani italiani in cima alla lista delle preferenze. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, Pradè ed i suoi collaboratori stanno stringendo per Gianluca Scamacca (CLICCA QUI PER LA SCHEDA), attaccante del Sassuolo in prestito all’Ascoli, con i viola che vorrebbero abbracciare subito la punta cresciuta in Olanda, senza lasciarlo altri sei mesi in cadetteria. I contatti ci sono stati e continuano a tutt’ora, manca quindi poco alla definitiva chiusura, anche se la cifra del cartellino è ancora da stimare. Nelle ultime ora è circolata la valutazione di 3 milioni, ma secondo le nostre indiscrezione si tratterebbe di un costo più alto.