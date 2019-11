VN – Scamacca e Antonucci ancora nel mirino, nuovi incontri nei prossimi giorni

La Fiorentina sta già programmando il suo futuro, sia a breve termine con il mercato di gennaio, che a lungo termine con la sessione estiva. Sotto indicazioni di Commisso, la Fiorentina cercherà di rinforzarsi con giovani giocatori italiani, che possano rinforzare la squadra del futuro, ed in questo contesto di inserisce l’interesse reale per Gianluca Scamacca (CLICCA QUI PER LA SCHEDA) e Mirko Antonucci (CLICCA QUI PER LA SCHEDA). Secondo quanto raccolto da Violanews, dopo i primi contatti avvenuti settimane fa, nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra le parti, con i viola che hanno individuato nei due giovani dei possibili punti fermi della squadra del futuro. I viola vorrebbero inserire i due ragazzi nella rosa già a gennaio, ma le trattative con Sassuolo e Roma non saranno facili.