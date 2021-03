La programmazione futura della Fiorentina è in stand-by, con la società viola che è interessata solo alla conclusione di questa stagione, con la squadra di Prandelli che deve salvarsi il prima possibile. Secondo quanto appreso da Violanews, però, la società gigliata aveva già iniziato a guardare al futuro con attenzione, iniziando a sondare il terreno per la squadra delle prossime stagioni, che è attesa da una grande rivoluzione. L’idea che la società stava studiando era quella di una “strana coppia” da assortire sulle sponde dell’Arno, con Gianluca Petrachi nel ruolo di d.s. già molto chiacchierato per il futuro della Fiorentina, e Alessio Dionisi sulla panchina. Il tecnico attualmente in forza all’Empoli è uno dei prospetti più interessanti per la panchina, e a pochi chilometri da Firenze sta facendo molto bene. Come sappiamo è tutto rimandato a stagione finita, ma le idee per il futuro della Fiorentina non mancano.

