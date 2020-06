VN – Pradè vuole Ricci: i primi passi sono già stati fatti, ma la concorrenza è molto folta

La Fiorentina sta guardando al futuro, e c’è un giocatore che ha rapito l’interesse di Daniele Pradè e gli uomini mercato viola, si tratta di Samuele Ricci (LA SCHEDA COMPLETA), centrocampista classe 2001 dell’Empoli. Secondo quanto raccolto da Violanews, il d.s. è convinto in tutto e per tutto dal giocatore, e sta già muovendo i primi passi per assicurarselo, avendo anche captato l’apertura da parte del ragazzo a trasferirsi in viola, che vede la Fiorentina come destinazione gradita, sia per una questione geografica essendo toscano, sia perché potrebbe trovare più spazio rispetto ad altre squadre. L’Empoli è già pronto all’asta internazionale, chiedendo almeno 15 milioni per Ricci, aprendo anche alla possibilità di una cessione in prestito con obbligo di riscatto. Il vero ostacolo per la Fiorentina, però, è la concorrenza, visto che ci sono altri club, sia italiani che esteri, che seguono il giocatore da tempo, quindi starà a Pradè provare a toccare i giusti tasti e sbaragliare la concorrenza.