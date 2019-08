VN – Pradè e famiglia Sottil a cena insieme: il futuro è sempre più a tinte viola?

Proprio ieri Rocco Commisso scherzava del futuro di Riccardo Sottil con i bambini dell’Affrico, società fiorentina a cui ha fatto visita. «Vogliamo un contratto a vita per Chiesa», chiedevano i calciatori in erba. «Perchè, Sottil no?», ha risposto il proprietario italoamericano. Detto, fatto. Perché proprio nella serata odierna, Daniele Pradè e la famiglia dell’esterno classe ’99 hanno cenato insieme, in un locale in centro a Firenze. Un incontro volto ad allacciare i rapporti in vista di un possibile prolungamento con adeguamento. Dopo un buon precampionato, Sottil è finito pure nel mirino del ct Roberto Mancini, che sta valutando la sua convocazione in vista della prossima chiamata in Nazionale, così come per Gaetano Castrovilli, l’altro gioiello gigliato. L’attuale accordo tra Sottil e la Fiorentina scadrà nel 2021.